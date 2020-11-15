Хэмилтон стал чемпионом «Формулы 1» и повторил рекорд Шумахера

Британский гонщик «Формулы 1» Льюис Хэмилтон в седьмой раз стал чемпионом. Таким образом, он догнал по числу титулов немца Михаэля Шумахера.

Хэмилтон досрочно стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула 1» сезона 2020 года.

Хэмилтон занял первое место в Гран-при Турции. За три круга до финиша он на круг оторвался от единственного преследователя — напарника по команде финна Валттери Боттаса, который в итоге финишировал 14-м и не набрал очков. Благодаря этому отрыв Хэмилтона от Боттаса составил 110 очков. Это позволило британцу получить звание чемпиона мира досрочно.

За 14 этапов в нынешнем сезоне Хэмилтон набрал 307 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя.

«У меня просто не хватает слов! Я мечтал об этом, когда был маленький. Я смотрел Гран-при, и это было за пределами моих мечтаний. Никто бы никогда не поверил, что можно добиться такого. Но это возможно», — так Хэмилтон поделился эмоциями после победы.

По его словам, главное — бороться и никогда не сдаваться.

Второе место занял гонщик Racing Point Серхио Перес. На третью ступень пьедестала поднялся пилот Ferrari Себастьян Феттель. Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят завершил дистанцию 12-м, его напарник француз Пьер Гасли пришел к финишу на 13-й позиции.

Гран-при Турции прошел на автодроме в Стамбуле.

Хэмилтон выигрывал чемпионат в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. В нынешнем сезоне он также побил рекорд Шумахера по числу побед на этапах Гран-при. Mercedes досрочно получил Кубок конструкторов сезона-2020.

Михаэль Шумахер — семикратный чемпион мира, двукратный вице-чемпион мира и трижды бронзовый призер. О завершении карьеры он объявил на пресс-конференции Гран-при Японии 4 октября 2012 года.