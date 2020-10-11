Хэмилтон одержал 91 победу в своей карьере и сравнялся с Шумахером

Британский гонщик Льюис Хэмилтон стал победителем 11-го этапа Гран-при Айфеля чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1». Соревнования прошли на автодроме «Нюрбургринг» в Германии.

Это 91-я победа в карьере Льюиса Хэмилтона. С таким количеством выигрышей британский пилот Mercedes сравнялся с немецким гонщиком Михаэлем Шумахером.

На втором месте оказался нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, сообщает «Газета.ru». В тройку финалистов вошел австралиец Даниэль Риккьярдо из Renault. Российский гонщик из Alpha Tauri оказался на последнем 15-м месте. Еще пять спортсменов не смогли завершить гонку.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Португалии с 23 по 25 октября.

В середине сентября на Гран-при Тосканы в «Формуле-1» Хэмилтон надел футболку с надписью «Арестуйте полицейских, убивших Брионну Тейлор». За это его хотели наказать.

Ранее пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Пьер Гасли еще не поверил в победу на Гран-при Италии. Она стала первой в его карьере. По его словам, в этом ему помогла его команда.