Хэмилтон обошел Шумахера по числу побед. Это новый рекорд

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и побил рекорд семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера по числу побед на этапах этого соревнования.

Британский шестикратный чемпион мира в 35 лет одержал 92-ю победу. Это позволило Хэмилтону побить рекорд Шумахера, который с 1992 по 2006 годы выиграл 91 Гран-при в «Формуле 1».

На старте гонки лидер пелотона менялся пять раз из-за разной тактики выбора шин. Однако на 20 круге Хэмилтон обошел своего напарника по Mercedes Вальттери Боттаса и вернул себе первую позицию, с которой и стартовал.

Второе место на соревнованиях занял финский напарник Хэмилтона по команде и его главный преследователь в чемпионате финн Валттери Боттас. Третьим финишировал голландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят добрался до финишной черты 19-м. Он на два круга отстал от лидера.

Двенадцатый этап сезона прошел на международном автодроме «Алгарве» в Портимане.

Михаэль Шумахер впервые победил на Гран-при Бельгии в 1992 году, а в последний — на Гран-при Китая 2006 года. Хэмилтон одержал первую победу в свой дебютный сезон — на Гран-при Канады-2007.