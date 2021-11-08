Хави официально стал главным тренером «Барселоны»

Прославленный испанский футболист, бывший капитан «Барселоны» Хави стал главным тренером каталонского клуба. Он подписал контракт. Об этом сообщила пресс-служба команды в Twitter.

Церемония подписания документов прошла на стадионе в присутствии болельщиков, которые поприветствовали нового наставника «Барсы» бурными аплодисментами. Хави оставил автограф на билборде с собственным портретом и поздравлением с возвращением домой.

В составе сине-гранатовых Хави выступал 17 лет. Он восемь раз становился чемпионом национального чемпионата, трижды выигрывал кубок Испании и четырежды — Лигу чемпионов. Защищая цвета «Барселоны», бывший полузащитник два раза завоевывал Суперкубок UEFA и один раз — главный трофей клубного чемпионата мира по футболу. Ранее Хави рассказал, что ему предлагали стать тренером сборной Бразилии, но он выбрал родной клуб.

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился, что руководство «Барселоны» приняло верное решение, сделав ставку на бывшего игрока клуба во время поиска главного тренера.