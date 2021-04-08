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    08 апреля 2021, 18:56

    Хавьер Рибалта покинул пост спортивного директора «Зенита»

    Гора Орлов

    Хавьер Рибалта ушел с поста спортивного директор команды «Зенит». Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

    «Мне немного грустно, потому что я провел здесь три замечательных года. Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым», — отметил испанец.

    Также он отметил, что нашел за время работы в Петербурге множество новых товарищей, все были рады работать с ним, и он также радовался оттого, что у него была возможность занимать свою должность.

    Рибалта занял свой пост в 2018 году. За три года его работы команда дважды стала победителем Российской премьер-лиги, а также выиграла Кубок и Суперкубок России, напомнили в «Газета.ru».