Хавбека «Баварии» признали игроком недели в Лиге чемпионов

Хавбек забил два мяча в полуфинальной встрече с «Лионом». Матч закончился в пользу немецкой команды со счетом 3:0.

В голосовании также участвовали Анхель Ди Мария, Роберт Левандовски и Неймар.

В финале турнира встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Бавария». Финальный матч Лиги чемпионов состоится 23 августа на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне. Начало игры — в 22:00.