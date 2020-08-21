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    21 августа 2020, 17:48

    Хавбека «Баварии» признали игроком недели в Лиге чемпионов

    Алена Макаренко

    Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом в Twitter написала пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщила «Газета.ru».
    Хавбека «Баварии» признали игроком недели в Лиге чемпионов

    Хавбек забил два мяча в полуфинальной встрече с «Лионом». Матч закончился в пользу немецкой команды со счетом 3:0.

    В голосовании также участвовали Анхель Ди Мария, Роберт Левандовски и Неймар.

    В финале турнира встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Бавария». Финальный матч Лиги чемпионов состоится 23 августа на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне. Начало игры — в 22:00.

    Новости SMI.FM