Хавбека «Баварии» признали игроком недели в Лиге чемпионов
Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом в Twitter написала пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщила «Газета.ru».
Хавбек забил два мяча в полуфинальной встрече с «Лионом». Матч закончился в пользу немецкой команды со счетом 3:0.
В голосовании также участвовали Анхель Ди Мария, Роберт Левандовски и Неймар.
В финале турнира встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Бавария». Финальный матч Лиги чемпионов состоится 23 августа на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне. Начало игры — в 22:00.