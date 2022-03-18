Хавбек «Зенита» Вендел улетел в Бразилию на неопределенный срок

Бразильский игрок «Зенита» Вендел покинул расположение команды и улетел в Рио-де-Жанейро на неопределенный срок. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Информацию в пресс-службе клуба пока никак не комментировали, однако болельщики команды полагают, что Вендел отправился на родину из-за того, что сыграть ближайший матч он не сможет.

В матче против «Крыльев Советов» игрок получил красную карточку. Также он не сможет принять участие в игре против тульского «Арсенала», которая пройдет в Санкт-Петербурге 19 марта.