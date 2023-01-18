Спорт 18 января 2023, 18:12 Хавбек Цыганков стал игроком «Жироны»

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Испанская «Жирона» подписала полузащитника киевского «Динамо» Виктора Цыганкова. Об этом сообщил RT.

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Договор футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. От следующей продажи футболиста «Динамо» получит 50%. За трансфер полузащитника «Жирона» заплатила пять миллионов евро. В текущем зоне 25-летний полузащитник отыграл 23 матча. Он записал в свой актив девять голов и отметился шестью результативными передачами.