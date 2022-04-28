Хавбек ЦСКА попал в сферу интересов «Краснодара»

Руководство «Краснодара» присматривается к полузащитнику московских «армейцев» Ильзату Ахметову. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

Уточняется, что после завершения нынешнего сезона футболист уйдет из стана ЦСКА. Срок действия его договора с командой истекает, и оно не будет продлено, поскольку обе стороны не смогли прийти к согласию. По данным издания, краснодарский клуб уже контактировал с Ахметовым и получил от него предварительное согласие на трансфер.