Спорт 29 декабря 2022, 19:00 Хавбек ЦСКА Карраскаль: «У меня нет особого представления о смене клуба»

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Хавбек московского ЦСКА Хорхе Карраскаль признался, что очень счастлив в команде, но не знает, продолжит ли он карьеру в стане «армейцев». Футболиста процитировал RT.

«Я наслаждаюсь своим временем. У меня нет особого представления о смене клуба, об этом позаботится мой агент. Думаю, когда праздники в России закончатся, мне скажут, что будет дальше», — поделился Карраскаль.

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По его словам, он хотел бы играть в другой команде, которая принимает участие в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Полузащатник добавил, что надо подождать и посмотреть, что произойдет.

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В текущем сезоне он отыграл за ЦСКА 18 матчей. Ему удалось забить пять голов и отметиться шестью результативными передачами.