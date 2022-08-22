Хавбек ЦСКА Ермаков поделился планами на текущий сезон РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никита Ермаков поделился с «Чемпионатом» личным целями на нынешний сезон Российской премьер-лиги.

«Хочется закрепиться в стартовом составе, быть в команде. Конечно, у ЦСКА высокие амбиции, пришел новый тренерский штаб, новые игроки», — цитирует 19-летнего футболиста РИА ФАН.

По его словам, «армейцы» очень рассчитывают на этот сезон и намерены показать свой максимум.

«Дадим ли бой „Зениту“ в борьбе за чемпионство? Конечно!» — пообещал Ермаков.