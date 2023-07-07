Спорт 07 июля 2023, 18:20 Хавбек «Црвены Звезды» Кангва рассказал, что готов перейти только в «Зенит»

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Полузащитник сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» Кингс Кангва отклонил предложение перейти в «Крылья Советов», потому что в качестве новой команды рассматривает только «Зенит». Об этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на Sportal.rs.

В случае с российской премьер-лигой спортсмен готов сотрудничать только с петербургским клубом.

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«Правда, было предложение от „Крыльев Советов“, но я решил остаться в Сербии. Если бы это был „Зенит“, я бы перешел» — сказал Кангва.

Напомним, Кингс Кангва — 24-летний футболист из Замбии. Сейчас он выступает за «Црвену Звезду» и сборную родной страны. Три года играл за тульский «Арсенал», прежде чем перейти к сербам.

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