Хавбек «Ростова» рассказал о знакомстве с Мамаевым

Мамаев снова в игре Подробнее

«Мамаев заходил в раздевалку, поздравил нас с победой над „Динамо“ — и мы ему ответили: „Добро пожаловать в наш клуб“», — поделился футболист.

Мамаев произвел на него впечатление спокойного и позитивного парня. Байрамян пояснил, что полузащитник сейчас тренируется индивидуально, возможно, через пару недель он присоединится к команде.

Спортсмен признался, что не намерен задавать одноклубнику вопросы о колонии. По его мнению, если Мамаев посчитает нужным, то сам расскажет.

«А сказал я Мамаеву другую вещь: „Нужна будет помощь — обращайся“. Я же вырос в Ростове-на-Дону, знаю здесь все, могу рассказать, что да как», — подытожил Байрамян.