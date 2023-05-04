Спорт 04 мая 2023, 16:05 Хавбек Перейра попал в сферу интересов «Спартака»

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Кандидатура аргентинского футболиста Хоакина Перейры заинтересовала руководство московского «Спартака». Об этом сообщил сайт Metaratings.ru.

«Свободная пресса» написала, что «красно-белые» намерены приобрести 24-летнего полузащитника во время летнего трансферного окна. Сейчас хавбек выступает за аргентинскую команду «Атлетико Тукуман». В текущем сезоне Перейре удалось забить один гол и отметиться двумя результативными передачами в 12 играх. Рыночную стоимость футболиста оценивают в три с половиной миллиона евро.