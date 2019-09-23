  • Хавбек «Манчестер Юнайтед» купил себе ротвейлера из-за проблем с фанатами

    23 сентября 2019, 13:46

    Артур Блянихов

    Хавбек «красных дьяволов» Поль Погба выложил за ротвейлера 15 тысяч фунтов. Футболисту понадобился сторожевой пес, поскольку у него сложились трудные взаимоотношения с болельщиками «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на британские СМИ.

    По данным издания, обучением животного занимались специалисты из специальной компании Chaperone K9.

    Отмечается, что проблемы с фанатами у 26-летнего француза начались после того, как он не реализовал пенальти в матче против «Вулверхэмптона» в рамках Английской премьер-лиги. Полузащитник начал получать оскорбления и угрозы в соцсетях. Кроме того, в конце августа неизвестные оставили на знаке около тренировочной базы МЮ надпись «Погба, вон!».