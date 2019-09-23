Хавбек «Манчестер Юнайтед» купил себе ротвейлера из-за проблем с фанатами
Хавбек «красных дьяволов» Поль Погба выложил за ротвейлера 15 тысяч фунтов. Футболисту понадобился сторожевой пес, поскольку у него сложились трудные взаимоотношения с болельщиками «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на британские СМИ.
По данным издания, обучением животного занимались специалисты из специальной компании Chaperone K9.
Отмечается, что проблемы с фанатами у 26-летнего француза начались после того, как он не реализовал пенальти в матче против «Вулверхэмптона» в рамках Английской премьер-лиги. Полузащитник начал получать оскорбления и угрозы в соцсетях. Кроме того, в конце августа неизвестные оставили на знаке около тренировочной базы МЮ надпись «Погба, вон!».