Спорт 26 января 2023, 18:55 Хавбек Магкеев попал в сферу интересов «Истанбула»

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Руководство турецкого «Истанбула» проявляет интерес к кандидатуре хавбека московского «Локомотива» Станислава Магкеева. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

Инсайдер утверждает, что представители «Истанбула» еще не начинали официальных переговоров с столичными «железнодорожниками», но уже вступили в контакт с самим Магкеевым и его представителями.

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В нынешнем сезоне футболист отыграл 17 матчей за «Локо». Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.