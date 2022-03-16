Хавбек «Краснодара» Крыховяк сменил клуб

Польский хавбек футбольного клуба «Краснодар» Гжегож Крыховяк сменил клуб. Он перешел в АЕК. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу греческого клуба.

Спортсмен подписал контракт до конца сезона-2021/22.

В прошлом году 32-летний футболист перешел в «Краснодар» из «Локомотива». В составе нового клуба он должен был пробыть до июня 2024 года.

В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах. Ему удалось принести клубу пять голов, а также сделать три результативных передачи.