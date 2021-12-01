Хавбек клуба «Ян Регенсбург» Макс Безушков может перейти в «Спартак»

Руководство московского клуба «Спартак» ведет переговоры о трансфере хавбека Макса Безушкова из клуба второй Бундеслиги «Ян Регенсбург». Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

В нынешнем сезоне Макс провел 16 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Отец Безушкова родом из Новосибирска, а его мать родилась в Казахстане, поэтому игрок имеет право получить российское гражданство, написало РИА ФАН.

Макс Безушков состоит в немецком клубе с 2019 года. Он также играл за «Айнтрахт», «Хольштайн Киль» и «Юнион». Его контракт с клубом «Ян Регенсбург» должен закончиться летом 2022 года.