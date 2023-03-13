Спорт 13 марта 2023, 14:24 Хавбек «Ювентуса» Погба получил очередную травму

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Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предупредил, что хавбек команды Поль Погба снова травмировался. Об этом сообщил RT со ссылкой на профильные СМИ.

По словам Аллегри, на утренней тренировке футболист почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Поэтому Погбу не включили в заявку «Ювентуса» на матч 26-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (4:2).

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В нынешнем сезоне полузащитник отыграл за «Старую Синьору» два матча. Ему пока не удалось отметиться результативными действиями.

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