Хавбек Эммануэль Току заинтересовал ЦСКА

Току признался, что слухи о возможном трансфере мотивируют его работать еще усерднее. По словам футболиста, его главная цель в будущем — играть в топ-клубе.

«Готов сделать следующий шаг прямо сейчас», — добавил он.

По данным издания, кроме ЦСКА интерес к Току проявляет другая датская команда «Норшелланн».