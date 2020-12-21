Хавбек Эммануэль Току заинтересовал ЦСКА
Столичные армейцы присматриваются к полузащитнику датского клуба BK Fremad Amager Эммануэлю Току. Об этом сообщили «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
Току признался, что слухи о возможном трансфере мотивируют его работать еще усерднее. По словам футболиста, его главная цель в будущем — играть в топ-клубе.
«Готов сделать следующий шаг прямо сейчас», — добавил он.
По данным издания, кроме ЦСКА интерес к Току проявляет другая датская команда «Норшелланн».