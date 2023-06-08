08 июня 2023, 23:05
Хавбек Эктов стал игроком «Краснодара»
Полузащитник Александр Эктов перешел из «Оренбурга» в «Краснодар», сообщила «Свободная пресса».
По данным издания, через несколько дней 27-летний футболист приедет в Краснодар, чтобы подписать соглашение и пройти осмотр у медиков.
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Эктов поблагодарил фанатов оренбургской команды за оказанную поддержку. Он призвал не делать трагедию из-за его ухода.
«На мое место придет такой же футболист, будет развиваться, расти и радовать вас, а вы — радовать его. А я пойду в другой клуб, доказывать свою состоятельность и конкурировать с другими игроками, также расти и развиваться», — процитировал хавбека «Матч ТВ».
Футбол
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