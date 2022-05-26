Руководство «Зенита» проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Даниилу Фомину. Об этом написал сайт Runews со ссылкой на Telegram-канал «Артем, тихо!».

Источник сообщил, что петербургский клуб рассматривает Фомина в качестве потенциальной замены Магомеда Оздоева.

«Возможно, уже есть какие-то договоренности. По позиции Фомин Оздоева с легкостью заменит», — допустил инсайдер.

Уточняется, что Оздоев перешел в стан «сине-бело-голубых» в феврале 2018 года. Он отыграл за «Зенит» 116 матчей и записал в свой актив восемь голов, а также отметился 18 результативными передачами.