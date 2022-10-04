Хавбек Башкиров перешел в клуб «Санта-Колома» | 360°

Спорт 04 октября 2022, 23:12 Поделиться Telegram

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Viber Хавбек Башкиров перешел в клуб «Санта-Колома»

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Российский футболист Евгений Башкиров стал игроком андоррской команды «Санта-Колома». Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

Наставник «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев подтвердил, что 31-летний полузащитник уже находится в расположении клуба. После оформления всех необходимых документов о трансфере футболиста объявят официально.

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Уточняется, что Башкиров является воспитанником «Зенита». В России он играл за такие клубы, как казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов» и «Томь».

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