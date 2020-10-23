Хасбулаев заявил, что Нурмагомедов стал тренироваться упорнее после смерти отца

В субботу, 24 октября, состоится поединок между российским мастером боевых искусств и американцем Джастином Гэйджи на UFC 254. Хасбулаев отметил, что Хабибу было непросто пережить потерю своего отца. Он подчеркнул, что у них были очень теплые отношения. Нурмагомедов-старший и сын постоянно находились вместе как дома, так и в зале.

«Поэтому Хабиб испытывал гораздо большее давление после смерти Абдулманапа, чем мы все. Все же мы его ученики, а он сын. Ему приходилось тяжелее», — пояснил собеседник издания.

По его мнению, после кончины отца боец понял, что может рассчитывать только на себя. Магомедрасул заметил, что в некоторых моментах он стал выкладываться гораздо больше. Как считает спортсмен, Хабиб подходит к схватке с Джастином гораздо мотивированнее, чем к прошлым битвам.

Хасбулаев заявил, что Нурмагомедов превосходит Гэйджи во всех аспектах боя — как в стойке, так и в партере. Он заключил, что боец абсолютно ни в чем не уступает противнику.

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов скончался от осложнений на фоне коронавируса 3 июля нынешнего года.