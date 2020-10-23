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    23 октября 2020, 14:14

    Хасбулаев заявил, что Нурмагомедов стал тренироваться упорнее после смерти отца

    Полина Петрова

    Первый номер рейтинга в полулегком весе ACA Магомедрасул Хасбулаев рассказал, что его двоюродный брат, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал тренироваться упорнее после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, пишет сайт RT.
    Хасбулаев заявил, что Нурмагомедов стал тренироваться упорнее после смерти отца

    В субботу, 24 октября, состоится поединок между российским мастером боевых искусств и американцем Джастином Гэйджи на UFC 254. Хасбулаев отметил, что Хабибу было непросто пережить потерю своего отца. Он подчеркнул, что у них были очень теплые отношения. Нурмагомедов-старший и сын постоянно находились вместе как дома, так и в зале.

    «Поэтому Хабиб испытывал гораздо большее давление после смерти Абдулманапа, чем мы все. Все же мы его ученики, а он сын. Ему приходилось тяжелее», — пояснил собеседник издания.

    По его мнению, после кончины отца боец понял, что может рассчитывать только на себя. Магомедрасул заметил, что в некоторых моментах он стал выкладываться гораздо больше. Как считает спортсмен, Хабиб подходит к схватке с Джастином гораздо мотивированнее, чем к прошлым битвам.

    Хасбулаев заявил, что Нурмагомедов превосходит Гэйджи во всех аспектах боя — как в стойке, так и в партере. Он заключил, что боец абсолютно ни в чем не уступает противнику.

    Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов скончался от осложнений на фоне коронавируса 3 июля нынешнего года.