Хасбик бросил вызов Макгрегору

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный под прозвищем Хасбик, принял вызов бывшего чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. А еще он захотел сразиться с бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе ирландцем Конором Макгрегором.

«Хочу наказать Макгрегора, этот парень много болтает. Поединок против Сехудо? Газуем», — заявил Хасбик в ролике в Instagram.

Вес 18-летнего Хасбика — 18 килограммов, рост не превышает одного метра. В ближайшее время блогер выйдет на октагон с 17-летним таджикским певцом Абдурозиком, у которого почти такие же физические показатели. Хасбик получил известность в ММА после боя с Абдурозиком. За месяц их первая очная встреча набрала на YouTube 13 миллионов просмотров.

Ранее Сехудо бросил вызов Хасбику, опубликовав видео в Instagram. «Хасбулла, твои дни сочтены. Я король России!» — написал он под роликом.

Ближайший поединок Макгрегора состоится в июле против американского бойца Дастина Порье. Их очередной реванш пройдет на турнире UFC 264 в Неваде в ночь на 11 июля. Ирландец проводил свой последний поединок в легковесном дивизионе до 70 килограммов.