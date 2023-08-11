11 августа 2023, 13:25
Харри Кейн из «Тоттенхэма» прилетит в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»
В пятницу, 11 августа, нападающий Харри Кейн из «Тоттенхэма» прилетит в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией». Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на инсайдера Флориана Плеттенберга.
Перед подписанием договора Кейн должен пройти медобследование. Сумма сделки с немецким клубом составит 100 миллионов евро и будет рассчитана до лета 2027 года.
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В субботу, 12 августа, мюнхенцы сыграют против «РБ Лейпцига» на Суперкубке Германии.
Футбол
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