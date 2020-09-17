Харитонов рассказал, что хотел бы посмотреть матч Поветкина и Уайлдера

«Не знаю, сможет ли Уайт сделать правильные выводы из своего поражения, я буду болеть за Сашу Поветкина. Все в его силах. Удар Саши в первом бою был, может, и наудачу, но он рассчитал и красиво ударил. Оценю шансы в реванше как 70 на 30 в пользу нашего боксера», — поделился Харитонов.

Он выразил надежду на то, что Поветкин в случае победы получит настоящий титульный бой. Собеседник издания подчеркнул, что при поражении российскому бойцу необходимо продолжать карьеру.

По словам Харитонова, Поветкин может рассчитывать на многомиллионные гонорары.