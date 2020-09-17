Харитонов рассказал, что хотел бы посмотреть матч Поветкина и Уайлдера
Сергей Харитонов, российский боец ММА, рассказал, чего ждет от боя Александра Поветкина и Диллиана Уайта. Он также предположил, что Поветкин мог бы нокаутировать чемпиона мира по боксу по версии WBC. Об этом сообщил сайт «Чемпионат».
«Не знаю, сможет ли Уайт сделать правильные выводы из своего поражения, я буду болеть за Сашу Поветкина. Все в его силах. Удар Саши в первом бою был, может, и наудачу, но он рассчитал и красиво ударил. Оценю шансы в реванше как 70 на 30 в пользу нашего боксера», — поделился Харитонов.
Он выразил надежду на то, что Поветкин в случае победы получит настоящий титульный бой. Собеседник издания подчеркнул, что при поражении российскому бойцу необходимо продолжать карьеру.
По словам Харитонова, Поветкин может рассчитывать на многомиллионные гонорары.