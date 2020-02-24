Харитонов одержал победу над Родригесом и стал чемпионом WTKF

Основной бой вечера единоборств промоушена WTKF между Сергеем Харитоновым и Фернандо Родригесом закончился победой россиянина.

Российский боец Сергей Харитонов стал чемпионом мира по версии WTKF в весовой категории свыше 110 кг. Победой россиянина закончился основной бой вечера единоборств промоушена.

Противником россиянина в бою был бразилец Фернандо Родригес. С самого начала оба бойца придерживались активной тактики ведения боя, пишет телеканал Рен ТВ, который транслировал турнир.

В первом раунде соперники обменялись сильными ударами. Харитонов загонял быстрого Родригеса в угол. Бразилец использовал серию энергичных ударов руками и ногами, из-за чего заметно устал к концу первого раунда. Уже в начале второго раунда Харитонов зажал соперника у канатов. Через несколько секунд Родригес упал в результате нокаута россиянина.

Сергей Харитонов — известный профессиональный боец в MMA. Он является обладателем бронзовой награды на Гран-при Pride Fighting Championships. На момент этого боя с Родригесом в активе 39-летнего российского спортсмена было 38 поединков, из них в 31 он одержал победу.

Фернандо Родригес провел 17 боев, из которых победил в 11.

Бой между Харитоновым и Родригесом называли главной битвой февраля.На пресс-конференции, предшествующей встрече на ринге, бойцы MMA обменялись дружелюбными улыбками вместо агрессии.