Главная битва февраля. Бойцы MMA Харитонов и Родригес сразятся в Москве 23 февраля

Перед журналистами Фернандо Родригес, по праву гостя, скромно улыбается. Сергей Харитонов по-хозяйски спокоен.

Источник фото: телеканал «360»

Таким уравновешенным Харитонов был далеко не всегда. В нулевых он вместе с братьями Емельяненко буквально пробивал себе дорогу в мировой спорт. Да, иногда Харитонов падал и сам. Но это не помешало ему одолеть таких легендарных бойцов как Фабрисиу Вердум, Андрей Орловский и Алистар Оверим. 37 профессиональных боев. Живой памятник российского ММА.

Источник фото: телеканал «360»

У Родригеса послужной список гораздо скромнее. Бразилец на семь лет младше и это, пожалуй, главное его преимущество. Помогут ему и новые правила. Бой с Харитоновым будет проходить в основном в стойке, и Родригес, будучи ударником, сможет раскрыться более полноценно. Впрочем, назвать его экспертом по рубке тоже нельзя.

Источник фото: телеканал «360»

В жизни бразилец выглядит максимально доброжелательно. Часто на пресс-конференциях спортсмены не скупятся и говорят друг о друге все, что думают. Родригес в этом плане оказался слишком своим. «Я православный, поэтому не собираюсь здесь всех подряд оскорблять», — сказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Вспомнили на пресс-конференции и Александра Емельяненко. Их конфликту с Харитоновым уже 14 лет. Когда-нибудь про это, наверно, снимут кино. До 2006 года они тренировались в одной команде и считались друзьями. А потом случился их бой. Емельяненко победил, Харитонов начал возмущаться… и так все 14 лет.

Слухи об этом русском противостоянии, как оказалось, дошли и до Бразилии. Фернандо, например, ставит на Харитонова. Самое интересное, что такой бой до сих пор реален. Запоздалый реванш через 14 лет.

«Если это нужно болельщикам, то я готов рассматривать все предложения», — отметил Сергей Харитонов.

Состоится ли этот бой — вопрос, конечно, интересный, но на сегодня — не главный. Весной Александра Емельяненко ждет бой с Магомедом Исмаиловым. Ну, а 23 февраля мы узнаем, чем закончится российско-бразильская встреча.