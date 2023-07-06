Спорт 06 июля 2023, 17:31 Ханна Дингли стала первой женщиной в Англии, возглавившей футбольный клуб

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Впервые в истории Англии женщина возглавила профессиональный мужской футбольный клуб. Ханну Дингли назначили исполняющей обязанности главного тренера «Форест Грин Роверс», написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на forestgreenroversfc.com.

Дингли получила образование в британском университете Лафборо. У нее есть тренерская лицензия УЕФА категории PRO, которая позволяет трудиться в элитных дивизионах.

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Клуб «Форест Грин Роверс» был основан в 1889 году и назывался в то время «Нейлсуорт энд Форест Грин». В прошлом году команда принимала участие в Лиге 1.