Спорт 16 января 2023, 21:29 Халили указал на психологическую особенность, свойственную топ-биатлонистам

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Российский биатлонист Карим Халили признался RT, что не видит себя в сборной после завершения карьеры.

«Наелся кочевой жизни? Нет. В этом плане, кстати, 24 года — преимущество. Еще не успеваешь устать от постоянных переездов. Усталость, если верить более старшим товарищам, накапливается ближе к 30», — поделился спортсмен.

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По его словам, топ-биатлонистом тяжелее быть морально, нежели физически. Он заметил, что физически нелегко становится в тот момент, когда спортсмен начинает выходить на топ-уровень.

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«А вот когда уже выбрался, статус начинает сильно давить. Другая ответственность», — добавил биатлонист.