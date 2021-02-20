Хайкин посчитал устаревшей модель футбола в России

Голкипер Никита Хайкин, играющий за норвежский клуб «Буде/Глимт», пришел к выводу, что российскому футболу необходимы перемены. Спортсмена процитировала «Газета.ru».

По мнению Хайкина, в России придерживаются устаревшей модели игры, не выходя из обороны в атаку. Исходя из этого, вратарь выказал уверенность, что отечественному футболу нужны кардинальные перемены.

«Возможно, стоит вернуться к календарю другому», — допустил игрок, добавив, что в России футболисты хорошо подготовлены в функциональном плане.