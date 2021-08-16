Хаджи оценил кандидатуру Карпина на пост главного тренера сборной России

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи оценил кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России. По его мнению, в случае неудачи Карпин потеряет свою востребованность. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Карпин честолюбивый человек, будет стараться изо всех сил. Посмотрим, получится или нет. Кто-то правильно сказал — может, рано Карпин согласился. Потому что если неудачно выступит команда, то забудут о нем на долгое время», — отметил Хаджи.

Он подчеркнул, что многие прославленные тренеры не справились с работой в сборной России по футболу.