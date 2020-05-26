Хабилов примет участие в турнире UFC на острове

«Менеджеры мне позвонили и сказали, что UFC предложил бой 18 июля на острове. Я дал согласие, полностью готов. UFC уведомил, что определит моего соперника», — приводит слова бойца RT.

У 33-летнего Хабилова на счету 24 победы и всего четыре поражения.

Ранее стало известно, что бой на турнире 18 июля также проведет россиянин Аскар Аскаров. Его соперником станет бразилец Алешандре Пантожа.