Хабиба и Абдулманапа Нурмагомедовых наградили орденами

«Высшие награды региона известные спортсмены получили за высокие спортивные достижения», — заявили в правительстве республики. У Хабиба Нурмагомедова уже второй такой орден.

Глава республики напомнил, что заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как тренер, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо.

Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы поблагодарили за награды и поделились своими предложениями по поводу строительства социальных объектов в Дагестане, написала газета «Взгляд».

Следующий бой Нурмагомедова должен состоятся в апреле 2020 года в Америке. Против россиянина выйдет один из самых прославленных бойцов UFC Тони Фергюсон.