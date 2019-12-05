Хабиба и Абдулманапа Нурмагомедовых наградили орденами
Известный боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и его отец, который является тренером чемпиона, Абдулманап Нурмагомедов получили ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан», сообщило РИА «Новости». Награду вручил глава Дагестана Владимир Васильев.
«Высшие награды региона известные спортсмены получили за высокие спортивные достижения», — заявили в правительстве республики. У Хабиба Нурмагомедова уже второй такой орден.
Глава республики напомнил, что заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как тренер, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо.
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы поблагодарили за награды и поделились своими предложениями по поводу строительства социальных объектов в Дагестане, написала газета «Взгляд».
Следующий бой Нурмагомедова должен состоятся в апреле 2020 года в Америке. Против россиянина выйдет один из самых прославленных бойцов UFC Тони Фергюсон.