Хабиб уклончиво ответил на вопрос о политике после карьеры

Политика увлекла в свои сети многих российских спортсменов после окончания карьеры. Для Хабиба на первом месте в жизни семья. С любимыми он и сейчас общается мало из-за спорта, а с политикой времени снова хватать не будет. Однако категорически отказываться от участия в политической жизни России боец не стал.

«Заняться политикой после завершения карьеры? Не знаю. А вам как, Хабиб-политик? Я бы предпочел более спокойную жизнь. Я сейчас постоянно тренируюсь, постоянно в зоне внимания. Хочу посвятить себя семье, а с политикой на это времени не будет. Но мы подумаем», — рассказал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов корреспонденту Sport24.

Сейчас Хабиб готовится к своему поединку с американцем Тони Фергюсоном, который пройдет 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке. Встречу пытались до этого организовать несколько раз, но все срывалось из-за травм. Оба спортсмена провели победные серии в UFC из 12 боев. В конце декабря 2019 года у Нурмагомедова родился сын. Хабиб и его супруга Патимат воспитывают еще двух детей — четырехлетнюю Фатиму и двухлетнего Магомеда.