Хабиб станет секундантом в первом бое брата

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов станет секундантом своего двоюродного брата, 29-летнего Абубакара Нурмагомедова в его первом бое под эгидой чемпионата. Абубакар сразится с ровесником из Германии, бойцом смешанных единоборств (ММА) Давидом Завадой.

Поединок состоится в рамках турнира в Москве. Бой назначен на 9 ноября. Завада ранее провел под эгидой UFC два боя, в обоих потерпел поражение.

«Безусловно, Абубакар талантлив, но я думаю, что немалую роль в его дебюте в UFC сыграл Хабиб, имя которого очень значимо в России и во всем мире. Но Абубакар заслужил этот шанс, и я рад стать его первым соперником в лиге», — прокомментировал Завада предстоящую встречу. Его слова привело РИА «Новости».

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Немецкий боец пообещал быть «опасным парнем» для Абубакара. Вместе с нем он отметил отличную работу своего соперника в партере, но обмолвился, что у каждого есть и слабые стороны.

«Уверен, мы сможем показать хороший бой», — подчеркнул Завада, добавив, что хоть в зале наверняка большинство будет поддерживать Нурмагомедова, его это не смутит.