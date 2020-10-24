Хабиб показал последние часы перед поединком с Гейджи

В ролике спортсмен показал, что происходит за 13 часов до соревнований. Россиянину предстоит защитить чемпионский титул.

«С утра потренировались, попотели. Обстановка такая, короче, нормальная», — рассказал Хабиб.

Титульный бой начнется 24 октября, не раньше 23:00 по московскому времени.

Нурмагомедов в свой 31 год — чемпион UFC в легком весе. Россиянин дважды защитил титул, победив ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Всего в ММА он одержал 28 побед в 28 поединках.

Гейджи, которому тоже 31 год, — временный чемпион UFC. Он побеждал 22 раза, 19 из них — нокаутами. Американец претендует на пояс после того, как сокрушил своего соотечественника Тони Фергюсона.

Нурмагомедов стал тренироваться упорнее после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова. После кончины родителя боец осознал, что может рассчитывать только на себя. Поэтому к схватке с Гейджи он подходит гораздо мотивированнее, чем к прошлым спортивным соревнованиям.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин пожелал Нурмагомедову удачи в бою с американцем и мощнейшего боя. Теплые слова передал и футболист каталонской «Барселоны» Миралем Мьянич, писала «Газета.ru».