Хабиб показал фото травмы, полученной перед боем с Гейджи

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время подготовки к поединку с Джастином Гейджи получил травму левой ноги. Соответствующие снимки он опубликовал в Stories на своей странице в Instagram.

Первая фотография датирована 7 октября. На ней изображен рентгеновский снимок левой стопы.

Источник фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Вторая сделана 8 октября, это фотография левой ноги с указанием на безымянный палец.

Источник фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Встреча Нурмагомедова и Гейджи прошла в минувшее воскресенье, 25 октября. Как напомнила «Газета.ru», россиянин одержал победу во втором раунде, применив к противнику удушающий прием.

После поединка Нурмагомедов объявил, что завершает спортивную карьеру. На его счету 29 боев и столько же побед в смешанных единоборствах.

Сайт Sport24 со ссылкой на президента UFC Дэйну Уайта сообщил, что травму российский боец получил за три недели до боя с Гейджи.

«У Хабиба диагностировали перелом три недели назад. Два сломанных пальца на ноге, то ли нога сломана. Это то, что мне сказали у него в углу. Он никому об этом не говорил», — поделился Уайт.

Во вторник, 27 октября, Хабиб Нурмагомедов вернулся в Махачкалу с чемпионским поясом.

В беседе с журналистами он заявил, что выполнил свою миссию в UFC и уходит на пике своей карьеры. Он подчеркнул, что через два года или позже ему в любом случае пришлось бы принимать такое решение.