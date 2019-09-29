Хабиб подерется в России

«Есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдет в России. Приятно было пообщаться, Кирилл Александрович», — подписал Хабиб опубликованную в социальной сети фотографию, на которой спортсмен изображен в момент рукопожатия с генеральным директором и председателем правления Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Дмитриев является соучредителем UFC Russia.

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На UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября Хабиб Нурмагомедов ожидаемо объединил временный и действующий титулы в легком весе. В бое с Дастином Порье Хабиб добился победы уже в третьем раунде. Поединок закончился удушающим приемом, который провел против соперника Нурмагомедов.

Менеджер российского легковеса Ризван Магомедов, ранее объявлял, что чемпион вернется в октагон в марте–апреле. Между тем Фергюсон предполагал провести встречу с россиянином до конца 2019 года.