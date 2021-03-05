Хабиб Нурмагомедов и глава UFC встретятся в Лас-Вегасе

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт встретится с Хабибом Нурмагомедовым по поводу его карьеры. Встреча пройдет 6 или 7 марта.

«Мы поужинаем в субботу или воскресенье», — сказал Уайт в разговоре с ТАСС. По его словам, Нурмагомедову готовы предложить варианты, бои. Недавно Хабиб сказал, чтобы его перестали спрашивать про карьеру, «значит, у меня есть шанс», добавил глава UFC.

«Посмотрим, что из этого получится», — отметил Уайт.

Хабиб Нурмагомедов по-прежнему является чемпионом UFC в легком весе. Он объявил о завершении карьеры в MMA в октябре 2020 года, после того как одержал победу в поединке против американского бойца Джастина Гейджи. Россиянин удушающим приемом одержал верх над противником во втором раунде. Нурмагомедов объяснил свое решение не возвращаться тем, что дал обещание матери.

Некоторое время назад Хабиб отправил главе UFC сообщение на тему дальнейшего развития своей карьеры. При этом в феврале Нурмагомедов Сам заявлял, что не планирует возвращаться в октагон.