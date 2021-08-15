Чемпион UFC Хабиб Нурмагомеды никогда не скрывал свою любовь к футболу. В Сети опубликовано много роликов, где он гоняет мяч со своими друзьями и даже нидерландским тренером Кларенсом Зеедорфом, единственным в мире четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Мечта Хабиба может исполнится, так как он, судя по всему, вступил в клуб третьего дивизиона «Легион-Линамо». Как сообщило издание Мarca, в официальном Instagram клуба появилась фотография, на которой Нурмагомедов пожимает руку президенту «Легион-Динамо» Шамилю Лахиялову. На столе между мужчинами лежат какие-то бумаги.

«Нашему Легиону предстоит большая битва, и для нее нам нужны великие воины. Будьте готовы сразиться с командой РПЛ с Хабибом», — говорится в подписи к фотографии.

При этом официального объявления о сделке пока не было. «Легион-Динамо» — команда из Махачкалы. Она выступает в ПФЛ в третьем дивизионе.

Хабиб Нурмагомедов в 2020 году второй раз подряд был назван журналом Forbes самой успешной звездой России. Он 12 миллионов долларов, в СМИ его упоминали 103 389 раз.