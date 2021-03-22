Хабиб Нурмагомедов станет тренером бывшего чемпиона UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов решил начать карьеру тренера. Об этом рассказал его, вероятно, первый подопечный — американский спортсмен Люк Рокхолд. Окончательное решение будет принято через неделю.

«Он берет на себя роль тренера. Хабиб хочет сыграть важную роль в моем возвращении. Он нацелился на звание „Тренер года“ и хочет стать великим человеком, пойдя по стопам своего отца», — рассказал он в интервью сайту TMZ.

Рокхолд не дрался с июля 2019 года. У него была проблема с плечом. Но сейчас он идет на поправку и уже к лету снова будет в форме. На его счету 16 побед и пять поражений. Боец также завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в 2015 году. Когда-то Рокхолд и Нурмагомедов вместе тренировались.

Сейчас американец думает над тем, чтобы возобновить карьеру. Пока окончательное решение не принято. Для начала боец проведет неделю тренировок под руководством Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов ушел из спорта на пике славы. Это решение далось ему тяжело. Поэтому он надеется, что фанаты поддержат его.