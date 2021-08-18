Хабиб Нурмагомедов собрал пресс-конференцию, чтобы рассказать о своих планах. Онлайн-трансляция

Российский боец Хабиб Нурмагомедов встретился в Москве с журналистами. Спортсмен поделится своими планами и расскажет о том, вернется ли он когда-либо в октагон после объявления об окончании карьеры. «360» ведет прямую трансляцию с мероприятия.

В пресс-конференции также принимают участие бойцы, которые защищают цвета российского флага на престижных международных турнирах. Среди них Умар, Усман и Абубакар Нурмагомедовы, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Мовлид Хайбулаев, Тагир Уланбеков и другие спортсмены.

Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гейджи в октябре прошлого года заявил, что это был последний бой и он завершает свою спортивную карьеру. По его словам, такое обещание он дал своей матери. В марте 2021 года президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что Хабиб в октагон больше не вернется, поэтому чемпионский титул в легком весе снова свободен.

В начале лета чеченская компания Absolute Championship Akhmat (ACA) предложила Нурмагомедову шесть миллионов долларов за единственный бой в республике. Об этом сообщил вице-президент ACA Асланбек Бадаев. Он отметил, что провести бой предложил глава Чечни Рамзан Кадыров, а лига сможет организовать этот спортивный праздник.