Хабиб Нурмагомедов решил уступить свое место в UFC
«Моя карьера не на начальном этапе, так что где-то не за горами мое завершение на ринге, пара боев максимум. Жду, когда Усман [Нурмагомедов] поднимется, кому попало не хочу пояс отдавать», — объявил Нурмагомедов на пресс-конференции перед UFC Fight Night 163 в Москве, трансляцию ведет RT.
Спортсмен заявил, что хотел бы, чтобы в UFC произошла своеобразная смена поколений.
«Я ухожу, приходит Усман. Потому что ни у одного тренера в истории не было такого, чтобы чемпион ушел, вслед за ним пришел другой чемпион», — сказал боец.
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Ранее отец знаменитого чемпиона Абдулманап Нурмагомедов говорил, что Усман сможет в будущем заменить Хабиба. Среди вероятных преемников он также называл Рашида Вагабова.
Усман Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба. Ему 21 год, он выступает под эгидой бахрейнской организации Brave. В его активе пять побед в пяти поединках.