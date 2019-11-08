Хабиб Нурмагомедов решил уступить свое место в UFC

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов объявил, что скоро завершит карьеру и проведет еще пару боев. Он в шутку сказал, что ждет, когда его брат Усман наберет форму, чтобы он стал его преемником.

«Моя карьера не на начальном этапе, так что где-то не за горами мое завершение на ринге, пара боев максимум. Жду, когда Усман [Нурмагомедов] поднимется, кому попало не хочу пояс отдавать», — объявил Нурмагомедов на пресс-конференции перед UFC Fight Night 163 в Москве, трансляцию ведет RT.

Спортсмен заявил, что хотел бы, чтобы в UFC произошла своеобразная смена поколений.

«Я ухожу, приходит Усман. Потому что ни у одного тренера в истории не было такого, чтобы чемпион ушел, вслед за ним пришел другой чемпион», — сказал боец.

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Ранее отец знаменитого чемпиона Абдулманап Нурмагомедов говорил, что Усман сможет в будущем заменить Хабиба. Среди вероятных преемников он также называл Рашида Вагабова.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба. Ему 21 год, он выступает под эгидой бахрейнской организации Brave. В его активе пять побед в пяти поединках.