Хабиб Нурмагомедов проводит пресс-конференцию перед боем с Гейджи. Онлайн-трансляция

Российский боец Хабиб Нурмагомедов в пятницу встретится с журналистами перед боем с американцем Джастином Гейджи. «360» ведет онлайн-трансляцию.

Поединок между Нурмагомедовым и Гейджи состоится 24 октября.

В мае американец выиграл у своего соотечественника Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в легком дивизионе UFC. После этой победы Гейджи вышел на Нурмагомедова. Тот тоже должен был драться с Фергюсоном, но не смог вылететь в США из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Изначально бой между Гейджи и Нурмагомедовым должен был пройти 19 сентября 2020 года на UFC 253. Поединок отменили из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова.

В послужном списке Джастина Гейджи 22 победы в 24 поединках, 19 боев он завершил нокаутом. Хабиб Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 боях, он непобедим.