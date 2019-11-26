Хабиб Нурмагомедов проведет бой с Тони Фергюсоном 18 апреля

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон проведут поединок 18 апреля. Он состоится в Нью-Йорке.

«Чемпион подписал соглашение о поединке с Тони Фергюсоном […] 18 апреля Орел приземлится в Бруклине еще раз», — написал менеджер российского бойца Абдель-Азиз на своей странице в Instagram.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Победу ей принес бой с американцем Дастином Порье. Поединок состоялся 7 сентября 2019 года в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

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В третьем раунде россиянин применил к сопернику удушающий прием, после чего бой закончился. Нурмагомедов также лидировал и в первых двух раундах. Сейчас на счету бойца 28 побед в 28 поединках.

В предыдущий раз он защитил свой титул на громкой встрече с ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года. После боя между командой россиянина и группой Макгрерора произошла потасовка. Из-за этого Макгрегор был дисквалифицирован на полгода, а также получил штраф в размере 50 тысяч долларов. В свою очередь Нургомедова отстранили на девять месяцев и обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов.