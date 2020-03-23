Хабиб Нурмагомедов покинул США из-за коронавируса

Спортсмен тренировался в одном из комплексов в Сан-Хосе, которые недавно был закрыт из-за неблагоприятной эпидемической обстановки. Команда Нурмагомедова прилетела в Россию в полном составе.

Запланированный бой Нугрмагомедова с американцем Тони Фергюсоном должен был пройти 18 апреля. Решение об его отмене приняла Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC). UFC выбирает новое место для приведения поединка. О новой дате и месте проведения будет объявлено позже.

Отец бойца, Абдулманап Нурмагомедов, предположил, что встреча может пройти в ОАЭ.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер объявил Хабиба Нурмагомедова своим следующим соперником.