Хабиб Нурмагомедов покинул США из-за коронавируса
Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из-за отмененного боя с американцем Тони Фергюсоном, написала радиостанция «Говорит Москва».
Спортсмен тренировался в одном из комплексов в Сан-Хосе, которые недавно был закрыт из-за неблагоприятной эпидемической обстановки. Команда Нурмагомедова прилетела в Россию в полном составе.
Запланированный бой Нугрмагомедова с американцем Тони Фергюсоном должен был пройти 18 апреля. Решение об его отмене приняла Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC). UFC выбирает новое место для приведения поединка. О новой дате и месте проведения будет объявлено позже.
Отец бойца, Абдулманап Нурмагомедов, предположил, что встреча может пройти в ОАЭ.
Ранее в СМИ появилась информация, что бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер объявил Хабиба Нурмагомедова своим следующим соперником.