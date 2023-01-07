Спорт 07 января 2023, 23:46 Хабиб Нурмагомедов покинул MMA ради семьи Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов порвал с MMA ради семьи РИА «Новости»

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Индустрию смешанных единоборств (MMA) оставил бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Об этом со ссылкой на близкие к спортсмену источники сообщил ТАСС.

Собеседники агентства подчеркнули, что Хабиб отказался от тренерской работы и оставил команду, чтобы полностью уйти из индустрии.

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«Это сделано, чтобы проводить больше времени с семьей», — заявил один из собеседников.

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Автор Telegram-канала, освещающий политическую и общественную жизнь Дагестана «Спросите у Расула», стал первым, кто сообщил об окончательном уходе Нурмагомедова из MMA.

«Речи о переходе в политику не идет. Сейчас спортсмен дома в Дагестане», — говорится в сообщении. Информацию быстро растиражировали в социальных сетях.

Сам Нурмагомедов на своей странице в Instagram* в четверг, 5 января, опубликовал фотографию команды с подписью, косвенно подтверждающий его уход.

«Год, конечно, выдался очень насыщенным и успешным. Берегите себя, братья! Надеюсь, мое решение пойдет только на пользу, обнял вас всех крепко! Спасибо Вам, вы были большой причиной моего успеха в спорте», — написал спортсмен.

Словно подтверждая свои слова, Нурмагомедов в субботу, 7 января, опубликовал в Stories пост, дублирующий сообщения про его уход из Telegram-канала «Спросите у Расула». Сам спортсмен официально не подтвердил, но и не опроверг свой уход из MMA.

Спортивный путь

Хабибу Нурмагомедову 34 года. Карьеру бойца в UFC он завершил в октябре 2020 года, объединив временное и действующее чемпионство в легком весе. Свой первый титул россиянин завоевал после победы над американцем Элом Яквинту в апреле 2017 года и трижды защитил его в поединках. А всего россиянин провел 29 боев, в которых ни разу не проиграл.

Последним противником Нурмагомедова стал Джастин Гэтжи, которого россиянин одолел во втором раунде. После победы он объявил о завершении бойцовской карьеры, объяснив, что такое обещание дал матери. В марте 2022 года Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC.

В 2020 году Нурмагомедов купил промоутерскую компанию по смешанным единоборствам Gorilla Fighting Championship и поменял ее бренд на Eagle FC. После этого спортсмен продолжил тренерскую деятельность. Он всегда присутствовал на поединках своих подопечных. Под его руководством чемпионом в легком весе Bellator стал его двоюродный брат Усман Нурмагомедов, а чемпионом в легком весе UFC — ученик Ислам Махачев.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена