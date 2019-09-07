Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с Порье

Нурмагомедов выиграл бой с американский спортсменом Дастином Порье приемом удушения на турнире UFC 242, который проходит в Абу-Даби.

Соревнование состоялось вечером 7 сентября. Титульный бой Нурмагомедова с Порье стал для российского спортсмена 28 за карьеру в смешанных единоборствах.

Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC. Титул он завоевал его в апреле 2018 года, одержав победу над Элом Яквинтой. Россиянин еще не проиграл ни одного боя за свою карьеру. Пояс Нурмагомедов защитил и в прошлом году, когда состоялся его знаменитый поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов набрал восемь килограмм перед выходом на ринг с американским спортсменом Дастином Порье.