Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с Порье
Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с американцем Дастином Порье и вновь защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Прямую трансляцию боя вел Первый канал.
Нурмагомедов выиграл бой с американский спортсменом Дастином Порье приемом удушения на турнире UFC 242, который проходит в Абу-Даби.
Соревнование состоялось вечером 7 сентября. Титульный бой Нурмагомедова с Порье стал для российского спортсмена 28 за карьеру в смешанных единоборствах.
Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC. Титул он завоевал его в апреле 2018 года, одержав победу над Элом Яквинтой. Россиянин еще не проиграл ни одного боя за свою карьеру. Пояс Нурмагомедов защитил и в прошлом году, когда состоялся его знаменитый поединок с ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов набрал восемь килограмм перед выходом на ринг с американским спортсменом Дастином Порье.